Babnet

كاس الملك سلمان للاندية العربية الابطال: النادي الصفاقسي ينهزم امام الشرطة العراقي 1-صفر

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 18:42 قراءة: 0 د, 53 ث
      
انقاد النادي الصفاقسي مساء اليوم الخميس الى الهزيمة امام نادي الشرطة العراقي بنتيجة 1-صفر في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى لكاس الملك سلمان للاندية العربية الابطال و التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت القادم.
وجاء هدف الشرطة العراقي بفضل اللاعب علاء الزهراء في دق64 من ضربة جزاء اعلنها حكم اللقاء بعد الاستعانة بتقنية "الفار",اثر اصطدام الكرة بيد لاعب النادي الصفاقسي احمد عجال الذي تم اقصاؤه من اللقاء بسبب تلك اللقطة, ليلعب فريق عاصمة الجنوب بقية ردهات اللقاء بنقص عددي.
وحاول ابناء المدرب المصري حسام البدري رد الفعل و العودة في المباراة لتعديل الكفة الا ان محاولاته الهجومية افتقدت للتركيز والدقة لاسيما في ظل الصلابة التي اظهرها نادي الشرطة العراقي و تاثير النقص العددي للنادي الصفاقسي على الاداء الجماعي للفريق فنيا و بدنيا و ذهنيا.
ولحساب ذات المجموعة الاولى يلتقي الترجي الرياضي بنادي الاتحاد السعودي في وقت لاحق من مساء اليوم.
...

وسيواجه النادي الصفاقسي بمناسبة الجولة الثانية للمجموعة, الاتحاد السعودي و ذلك يوم الاحد القادم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270590


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 27 جويلية 2023 | 9 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:33
16:14
12:33
05:21
03:37
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet33°
28° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-23
41°-26
36°-28
36°-28
36°-27
  • Avoirs en devises
    23242,8

  • (27 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,39150 DT        1$ =3,06374 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juil)   950,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*