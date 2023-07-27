كاس الملك سلمان للاندية العربية الابطال: النادي الصفاقسي ينهزم امام الشرطة العراقي 1-صفر

انقاد النادي الصفاقسي مساء اليوم الخميس الى الهزيمة امام نادي الشرطة العراقي بنتيجة 1-صفر في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى لكاس الملك سلمان للاندية العربية الابطال و التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت القادم.

وجاء هدف الشرطة العراقي بفضل اللاعب علاء الزهراء في دق64 من ضربة جزاء اعلنها حكم اللقاء بعد الاستعانة بتقنية "الفار",اثر اصطدام الكرة بيد لاعب النادي الصفاقسي احمد عجال الذي تم اقصاؤه من اللقاء بسبب تلك اللقطة, ليلعب فريق عاصمة الجنوب بقية ردهات اللقاء بنقص عددي.

وحاول ابناء المدرب المصري حسام البدري رد الفعل و العودة في المباراة لتعديل الكفة الا ان محاولاته الهجومية افتقدت للتركيز والدقة لاسيما في ظل الصلابة التي اظهرها نادي الشرطة العراقي و تاثير النقص العددي للنادي الصفاقسي على الاداء الجماعي للفريق فنيا و بدنيا و ذهنيا.

ولحساب ذات المجموعة الاولى يلتقي الترجي الرياضي بنادي الاتحاد السعودي في وقت لاحق من مساء اليوم.



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وسيواجه النادي الصفاقسي بمناسبة الجولة الثانية للمجموعة, الاتحاد السعودي و ذلك يوم الاحد القادم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.