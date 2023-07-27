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وزارة التعلم العالي: بداية من غرة اوت 2023 إنطلاق يداع مطالب معادلة الشهادات الجامعية

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 21:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      


تونس 27 جويلية (وات) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان إيداع مطالب معادلة الشهادات والعناوين المسندة من قبل المؤسسات الجامعية الأجنبية أو من قبل المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بتونس، تنطلق بداية من يوم غرة أوت 2023.

...

وبينت الوزارة في بلاغ لها انه يتعين على الراغبين في الحصول على المعادلة القيام بالاجراءات التالية: ü تعمير االستمارة اإللكترونية خاصة بمطلب المعادلة بكل دقة وذلك عبر بوابة ايداع مطالب المعادلة عن بعد على الموقع االلكتروني التالي:

ويتم اثر ذلك سحب الاستمارة الالكترونية وإرفاقها بالوثائق المطلوبة وضمها إلى ملف المعادلة، ثم إرسال ملف المعادلة حصريا عن طريق البريد مضمون الوصول لى الادارة العامة للتعليم العالي، إدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات مع ضرورة ذكر الاسم واللقب ونوع الشهادة المعروضة للمعادلة والاختصاص.






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