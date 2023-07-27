أريانة: ارتفاع كبير في أسعار خضر والغلال وتواصل فقدان بعض المواد الأساسية

تشهد مدينة أريانة منذ ما يقارب أسبوعين نقصا كبيرا في التزويد بالخضر والغلال نتج عنه ارتفاع كبير في أسعارها، كما يتواصل فقدان عدد من المواد الاستهلاكية على غرار السميد، والسكر، والأرز بأنواعه، والقهوة، والزيت النباتي المدعّم، من الفضاءات التجارية ومحلات البيع بالتفصيل في الجهة.



وتراجع عدد الباعة داخل السوق البلدية بأريانة وفي محيطها بشكل كبير تجاوز النصف، بسبب نقص التزويد على مستوى سوق الجملة والارتفاع المشط في الأسعار، ما أدى إلى عزوف باعة التفصيل عن التزوّد بهذه المواد مخافة عدم رواجها وسرعة تلفها بسبب ارتفاع الحرارة.





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وأوضح علي (42 سنة بائع)، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تقلّص المساحات المخصّصة للخضروات الصيفية نتيجة نقص مياه الري وموجة الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد أثّرت بشكل كبير على نموّ المزروعات وعلى جودتها، لافتا إلى أنه وزملاءه يتزوّدون بكميات قليلة جدا لا تمثّل سوى ربع ما كانوا يتزوّدون به خلال الأيام العادية.



من جهتهم، عبّر عدد من المواطنين عن حيرتهم من ارتفاع الأسعار مقابل رداءة المعروض من الخضر والغلال على غرار الطماطم والفلفل والخضر الورقية، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية تمثل أكثر من ضعفي الأسعار في مواسم الصيف الفارطة.



وتراوحت أسعار الطماطم بين دينار واحد و1800مي، في حين ارتفعت أسعار الفلفل والخيار إلى حدود 4 دنانير، والبطاطا 1900مي، والخضر الورقية إلى حدود 800 مي للحزمة الواحدة، والبصل 1200مي، كما فاقت أسعار التفاح والخوخ 4 دنانير، في حين تراوحت أسعار الكيلوغرام من الدلاع بين 1500 و1800مي، والتين بين 5 و8 دنانير مع عرضها بكميات قليلة.

وشهد سعر لحوم الدجاج الجاهز للطبخ استقرارا في الأسعار لتبقى في حدود 8500 مليم للكيلوغرام في حين بلغ سعر كيلوغرام شرائح الديك الرومي او ما يعرف بـ"الاسكالوب" 19500 مي، واستقر سعر البيض في حدود 1250 مليم للأربع بيضات.

من جهة أخرى، يتواصل الضغط على الخبز خلال الفترة الصباحية باعتبار أن أغلب المخابز تغلق أبوابها خلال فترة ما بعد الظهر.

وأرجع بعض العاملين بالمخابز الأمر إلى التراجع النسبي في التزويد بدقيق الفرينة، ونقص اليد العاملة المختصة نتيجة العطل الصيفية، وعزوف عدد كبير من المهنيين عن العمل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي لا تتلاءم مع خصوصية هذه المهنة.

