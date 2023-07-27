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تكليف مخلوف بن حفصية بتسيير المركز الوطني للسينما والصورة بصفة وقتية

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 19:24 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم الخميس، عن تكليف مخلوف بن حفصية (الكاتب العام للمركز الوطني للسينما والصورة) بالإشراف على تسيير المركز بصفة وقتية.
وتضمن البلاغ ذاته تكليف ليليا بن عاشور (المديرة الفنية للمكتبة السينمائية التونسية)، بالإشراف على متابعة إنجاز تظاهرة منارات للسينما المتوسطية في دورتها الرابعة.

وكانت وزارة الشؤون الثقافية قد أعلنت يوم الإثنين 24 جويلية إنهاء مهام نعمان الحمروني على رأس المركز الوطني للسينما والصورة، كما أعلن المركز يوم الثلاثاء 25 جويلية عن توقف العروض السينمائية الشاطئية المبرمجة بمدينة حمام الأنف في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان السينما المتوسطية "منارات"، دون توضيح أسباب هذا القرار.
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