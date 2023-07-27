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ارتفاع لدرجات الحرارة من جديد بداية من يوم غد الجمعة

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 15:02 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تعود الحرارة إلى الارتفاع خلال يومي الجمعة والسبت 29 جويلية 2023، ويكون الارتفاع ملحوظا أكثر مع ظهور الشهيلي بمناطق الوسط والجنوب خاصة يوم السبت 29 جويلية 2023 ، لتتجاوز المعدلات بفارق بين 5 و10 درجات مئوية
وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، الخميس، أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح عامة بين 40 و44 وتكون مرتفعة جدا بين 45و49 درجة بالجنوب
وأشار المعهد، إلى أن الحرارة ستنخفض تدريجيا بداية من بعد ظهر يوم الأحد 30 جويلية 2023 لتكون
قريبة من المعدلات العادية خلال الأيام القليلة الموالية.
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