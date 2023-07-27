مدنين: ارتفاع عدد المهاجرين الافارقة العالقين على الحدود التونسية الليبية

ارتفع عدد المهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، العالقين على الحدود التونسية الليبية، الى 305 مهاجرين من بينهم نساء واطفال، وذلك بعد دخول 140 مهاجرا من التراب الليبي هذا الاسبوع، وفق الخبير في الهجرة مصطفى عبد الكبير.



وجاء هذا العدد من المهاجرين على الحدود التونسية الليبية، بعد فترة تم خلالها نقل كل العالقين من المنطقة الصحراوية الحدودية الى المدن التونسية وايوائهم مؤقتا في فضاءات تتوفر على المرافق الضرورية، وذلك بفضل تجند متطوعي الهلال الاحمر التونسي والسلط الجهوية.





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واعتبر عبد الكبير ان هذا التدفق المتواصل غير المسبوق للمهاجرين عبر الحدود البرية سواء من ليبيا او الجزائر، يتطلب تنسيقا اكبر بين البلدان الثلاثة، لبحث حلول دائمة وجهود دولية لمعاضدة الجهود الوطنية والجهوية، داعيا الى بحث حلول عاجلة ودائمة والاسراع في عمليات الترحيل لوقف هذه المعاناة الانسانية.



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