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تونس تخفض المعاليم الديوانية بنسبة 10 بالمائة لقائمة واسعة من معدات الحفر والتنقيب عن المياه الموردة

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 13:21 قراءة: 1 د, 0 ث
      
ضبطت الحكومة قائمة تتضمن 38 بندا لمعدات الحفر والتنقيب عن المياه الموردة إلى السوق الداخلية يمكنها الاستفادة من تخفيض من المعاليم الديوانية بنسبة 10 بالمائة والإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وقائمة أخرى لمعدات منتجة محليا ستعفى من الأداء على القيمة المضافة.

وصدرت قائمة المعدات الموردة وقائمة المعدات المصنعة المحلية بالرائد الرسمي عدد82 لسنة 2023 في وقت تشهد فيه البلاد صعوبات في توفير المياه وحزمة إجراءات للحد من استخدام المياه في الري.

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وتتضمن قائمة المعدات الموردة عديد المنتوجات من بينها الصهاريج والخزانات وأنابيب الحفر وأدوات الحفر والتنقيب عن المياه ومحركات احتراق داخلي ومحركات هيدرولكية ومضخات طرد مركزي وآلات لترشيح الهواء وآلات الرفع والتنقيب ذاتية الدفع والمحركات الكهربائية ومجموعات توليد الكهرباء وكاميرات تلفزية وسيارات للحفر والتنقيب وعدادات مياه.

وتضم قائمة المنتجات المصنعة محليا والتي وردت تحت 10 بنود عدة معدات من بينها الأنابيب والبلاسيتك يقل ضغطها عن 20 بار والصهاريج والخزانات تفوق سعتها 300 لتر وحبال من الحديد أو الصلب للحفر والتنقيب والبراغي والصواميل والحلقات المخصصة لمعدات التنقيب ولوحات التحكم في التوزيع الكهربائي لآلات الحفر والتنقيب عن المياه والكابلات.

ويتعين على الموردين أو المنتجين المحليين، للاستفادة من الامتيازات الممنوحة، الاستظهار لدى مصالح الديوانة عند كل عملية توريد بنسخة من فواتير الشراء مؤشرا عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية.


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