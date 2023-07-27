اسطول الحافلات الخاصة بالجمعيات الرياضية بجرجيس يتعزز بحافلة ثالثة على ذمة الاتحاد الرياضي الجرجيسي

تعزز اسطول الحافلات الخاصة بالجمعيات الرياضية بجرجيس بحافلة ثالثة تبرع بها ابناء مدينة جرجيس بباريس لفائدة الاتحاد الرياضي الجرجيسي ( المؤانسة) ليصبح الاتحاد ثالث جمعية مختصة في كرة القدم بمدينة جرجيس تمتلك حافلة على ذمتها ستخصص لنقل اللاعبين من مختلف الاصناف خلال تنقلاتهم ضمن مختلف البطولات وتؤمن لهم ظروف النقل اللائق.



ويذكر ان جرجيس تتوفر بها ثلاث جعميات رياضية في اختصاص كرة القدم تؤطر مئات الشبان من مختلف الاعمار وهي الترجي الرياضي الجرجيسي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية وسبق له ان لعب في الرابطة المحترفة الاولى خلال عدة مواسم وتوج بكاس تونس عام 2005 وكذلك زيتونة شماخ الناشط في بطولة الرابطة الثالثة.

ويشار الى ان الجمعيات الرياضية بجرجيس تستفيد من دعم مالي هام من ابناء المدينة المقيمين في بلدان اوروبية مكنها بالخصوص من الاستفادة في تنقلات لاعبيها من حافلة خاصة.



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ويساهم توفر الحافلات للجمعيات الرياضية في التخفيف من مصاريف النقل وتسهيل تنقلات مختلف الفرق في ظروف مريحة.



ويراهن الاتحاد الجرجيسي في الموسم المقبل على ضمان صعوده واستعادة امجاده خلال سنوات الثمانينات عندما كان يجادل بندية اندية الترجي الجرجيسي واتحاد بنقردان واولمبيك مدنين وجمعية جربة.

واعرب الحبيب الوريمي امين مال الاتحاد الجرجيسي عن امتنانه لكل افراد الجالية من ابناء المدينة الذين ساهموا في تمويل اقتناء الحافلة مؤكدا على انه بقدر ما يساعد توفر الحافلة على ضمان تنقل لاعبي مختلف اصناف النادي في ظروف لائقة ومريحة بقدر ما سيتم الحرص على استغلال هذا المكسب الهام بالنسبة للاتحاد الاستغلال الامثل لخدمة الشباب الرياضي بالمدينة .



ويذكر ان وصول الحافلة صباح اليوم الى جرجيس اقترن باجواء احتفالية وبتنظيم دورة في كرة القدم للشبان وقدامى اللاعبين شارك فيها مئات اللاعبين كما تزامن ذلك مع اعلان اطلاق اكاديمية تابعة للاتحاد لاول مرة في تاريخ النادي سيتولى الاشراف عليها اللاعب والمدرب السابق للاتحاد نوري الغضوي