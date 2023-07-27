كأس الملك سلمان للأندية العربية: الاماراتي عادل النقبي سيدير مباراة الترجي الرياضي التونسي والاتحاد السعودي

أعلن الترجي الرياضي التونسي أنّ الحكم الاماراتي عادل النقبي سيتولى بمساعدة مواطنيه جاسم عبد الله و علي راشد محمد النعيمي ادارة مباراته الافتتاحية ضد نظيره الاتحاد السعودي لحساب دور المجموعات لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأورد الترجي الرياضي التونسي أنّ اللحكم الرابع سيكون القطري محمد الشمري، بينما سيكون الاماراتي عمار علي الجنيبي و القطري سعيد المقلة حكما مراقبة الفيديو.

يذكر أنّ المباراة ستقام على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف، اليوم الخميس انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.