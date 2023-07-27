مغادرة 27 مهاجرا المركب الشبابي بمدنين نحو مطار تونس قرطاج للعودة الطواعية الى غمبيا

غادر ليلة امس الاربعاء، 27 مهاجرا من غمبيا، المركب الشبابي بمدنين نحو مطار تونس قرطاج، للعودة الطواعية نحو بلدهم، بعد ان اتمت المنظمة الدولية للهجرة كل الاجراءات الضرورية (ادارية وصحية وغيرها)، وقامت بالتنسيق مع البعثات الديبلوماسية بخصوص عودتهم، وفق مسؤول بالمركب الشبابي.



وكانت هذه المجموعة من المهاجرين، غير النظاميين، قد قضت اكثر من 20 يوما بهذه المؤسسة الشبابية، وقد تجندت كل الاطراف لتوفير حاجياتها وتامين حسن اقامتها بمعاضدة الهلال الاحمر التونسي.





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يذكر ان ولاية مدنين استقبلت مجموعة من المهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، في الفترة الاخيرة، وفرت لهم فضاءات تاويهم وتقيهم حرارة الطقس في المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا.