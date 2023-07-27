Babnet

مغادرة 27 مهاجرا المركب الشبابي بمدنين نحو مطار تونس قرطاج للعودة الطواعية الى غمبيا

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 10:25 قراءة: 0 د, 30 ث
      
غادر ليلة امس الاربعاء، 27 مهاجرا من غمبيا، المركب الشبابي بمدنين نحو مطار تونس قرطاج، للعودة الطواعية نحو بلدهم، بعد ان اتمت المنظمة الدولية للهجرة كل الاجراءات الضرورية (ادارية وصحية وغيرها)، وقامت بالتنسيق مع البعثات الديبلوماسية بخصوص عودتهم، وفق مسؤول بالمركب الشبابي.

وكانت هذه المجموعة من المهاجرين، غير النظاميين، قد قضت اكثر من 20 يوما بهذه المؤسسة الشبابية، وقد تجندت كل الاطراف لتوفير حاجياتها وتامين حسن اقامتها بمعاضدة الهلال الاحمر التونسي.

...

يذكر ان ولاية مدنين استقبلت مجموعة من المهاجرين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، في الفترة الاخيرة، وفرت لهم فضاءات تاويهم وتقيهم حرارة الطقس في المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270552


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 27 جويلية 2023 | 9 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:14
19:33
16:15
12:33
05:21
03:37
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
41°-25
38°-28
36°-29
35°-27
  • Avoirs en devises
    23116,4

  • (26 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,39150 DT        1$ =3,06374 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juil)   530,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*