كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 النادي الصفاقسي - الشرطة العراقي - تصريحات ما قبل المباراة

تفتتح مساء اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 27 جويلية الحالي وحتى 12 أوت المقبل، في الطائف وأبها والباحة.



وفي المجموعة الأولى، يلتقي النادي الصفاقسي مع الشرطة العراقي اليوم على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وعُقدت يوم الأربعاء، المؤتمر الصحفية لمدربي ألفريقين للحديث عن آخر التحضيرات الخاصة بالمشاركة في البطولة.



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وصرح المصري حسام البدري مدرب النادي الصفاقسي : "نحن جميعاً على دراية بمدى قوة الفرق المشاركة في البطولة، وهناك بعض الفرق التي ستخوض المنافسات بشكل قوي للغاية، وتمتلك سمعة طيبة في الوطن العربي، البداية في غاية الأهمية أمام فريق الشرطة بين فريقين كبيرين، وأتمنى أن تكون الانطلاقة لصالحنا بتحقيق الفوز، للحصول على دافع قوي فيما هو قادم".

وأضاف: "بذلنا مجهودات كبيرة طوال الفترة الماضية على مستوى التعاقدات والصفقات الجديدة، توليت المسؤولية وسط الموسم وواجهنا ظروفاً صعبة لكن الفريق تحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بالفعل حصلنا على بعض التدعيمات ولكن كلها تمت منذ أيام قليلة قبل انطلاقة البطولة".

وافاد: "جئنا إلى المملكة بطموحات كبيرة للغاية، ونأمل بشكل تام في تحقيق نتائج إيجابية مع تحسن الظروف في الفترة الأخيرة، رغم صعوبة المهمة في تلك البطولة، الجميع لديه الرغبة في تحقيق نتائج إيجابية، وسنأخذ مرحلة بشكل منفصل".

بدوره، أوضح الحارس محمد الهادي قعلول : " سنخوض البطولة وسط أجواء رائعة في المملكة العربية السعودية، وهدفنا هو تشريف كرة القدم التونسية"

واضاف: "قمنا بالاستعداد على نحو جيد، على المستوى الفني أو الذهني، وإن شاء الله سنكون حاضرين بقوة خلال كافة مباريات البطولة".

و من جهته قال أحمد صلاح مدرب الشرطة العراقي: " نعمل على ان تكون مشاركتنا مشرفة ونظهر بصورة طيبة بين العديد من الفرق القوية والمحترمة".وأضاف: "نخوض المباريات وسط ظروف صعبة منذ نحو عام كامل من الآن، نمتلك لاعبين على مستوى عالٍ منهم الدوليين ونحاول ان نظهر بالمستويات المطلوبة بهؤلاء الأبطال، سنخوض المنافسات في مجموعة قوية للغاية، وأعرف أن الاتحاد السعودي يمتلك لاعبين بمستويات متميزة لكننا أيضاً نملك مجموعة رائعة من اللاعبين، وسنتجاوز كل الصعوبات حتى وإن كانت المجموعة قوية".

واختتم بقوله: "فريق النادي الصفاقسي أيضاً يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، ومدربه حسام البدري يحظى بخبرات كبيرة، وهو نادي عريق لديه سمعة كبيرة في الوطن العربي".

وقال أحمد باسل لاعب فريق الشرطة العراقي: "سنخوض بطولة قوية وستكون واحدة من أنجح وأقوى النسخ وسنقدم أفضل ما لدينا لتشريف كرة القدم العراقية وأن نكون على قدر المسؤولية وعلى أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم مستويات فنية تليق بسمعة كرة القدم العراقية".

وافاد "الكل يعرف أن بطولات الأندية صعبة جداً، كون الأندية قوية وتملك لاعبين بقيمة تسويقية عالية، ومررنا بمرحلة صعبة بسبب عدم قيد لاعبين جدد نتيجة استمرار المنافسات المحلية".

وأضاف: "مجموعتنا صعبة وقوية، والنادي الصفاقسي فريق محترم جداً على مستوى القارة الأفريقية بالإضافة إلى الترجي والاتحاد المُتوج مؤخراً بلقب البطولة السعودية وهو من أقوى الفرق المحلية ".