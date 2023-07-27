كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 - الترجي التونسي - الاتحاد السعودي - تصريحات ما قبل المباراة

يتبارى الترجي التونسي اليوم الخميس مع الاتحاد السعودي في اليوم الاول لمنافسات كاس الملك سلمان للاندية لكرة القدم التي تستضيفها السعودية .



وصرح معين الشعباني مدرب فريق الترجي التونسي امس في مؤتمر صحفي : "رحل عن الفريق عدد من اللاعبين المؤثرين، وحاولنا في الفترة الأخيرة تعويضهم بصفقات جديدة من أجل المشاركة في كافة البطولات، أتمنى أن تكون هذه البطولة تجربة ممتازة وموفقة أمام منافسين أكفاء مثل الاتحاد والشرطة والنادي الصفاقسي، الذي يمتلك تاريخاً كبيراً في البطولة العربية".

وأضاف: "لا نلعب على أي نتيجة غير الفوز، بغض النظر عن الظروف المحيطة وهوية المنافس وجودة لاعبيه، الجميع داخل نادي الترجي يُدرك هذا الأمر جيداً". والمهم أن نحاول التعامل مع المباراة بشكل جيد أثناء سير اللقاء نفسه، سنحاول تطبيق أفضل طريقة لعب لتحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية".



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وقال معز بن شريفية حارس مرمى الترجي: "نمتلك مزيجاً من اللاعبين ذوي الخبرات والشباب، وجميعهم شاركوا في رابطة أبطال أفريقيا الموسم الماضي، سنخوض بطولة قوية ولدينا لاعبين جدد، سنكون حاضرين في الموعد لنرفع رأس نادي الترجي ونُشرف كرة القدم التونسية".

وأضاف: "نحترم كافة المنافسين والجماهير، وأتمنى أن نحقق انطلاقة جيدة في البطولة أمام فريق الاتحاد القوي، لدينا هدفاً واحداً هو التتويج باللقب، بغض النظر عن قوة المجموعة، نمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في مختلف المراكز ومنها حراسة المرمى، والجميع جاهز للدفاع عن قميص الترجي في البطولة".



ومن جهته قال نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي إن: "الإعداد لكل مباراة يتغير حسب كل منافس، قمنا بتحليل أداء وطريقة لعب فريق الترجي، بعد مشاهدة آخر 4 مباريات له، ندرك جيداً وجود بعض التعديلات على مستوى اللاعبين مثل قلب الدفاع، ونعلم تماماً نقاط القوة في صفوفه، وأتوقع مباراة صعبة للغاية، وإعدادنا دائماً قوي من أجل المنافسة في كل البطولات".

وأضاف: "لم نخض أي مباراة ودية وهو قرار اتخذناه منذ نهاية الموسم الماضي، ليحصل اللاعبون على فترات راحة كافية قبل انطلاقة الموسم الجديد، نتيجة المجهود البدني الذي بذله جميع عناصر الفريق، وأنتظر الاستجابة المطلوبة والمناسبة من اللاعبين في هذه البطولة بدءاً من مباراة الترجي".

وأفاد: "ندرك تماماً أن الكرة الأفريقية شهدت تطوراً كبيراً على مدار السنوات القليلة الماضية، ودرست أسلوب لعب فريقي الصفاقسي والترجي، وأتمنى أن نستمتع بالبطولة وأن نقدم جميعاً مستويات متميزة".

وقال "حصلت على معلومات من النادي تؤكد أحقية جميع الصفقات الجديدة في المشاركة بكافة المباريات بشكل طبيعي بدءا من اليوم".

من جانبه، قال رومارينيو لاعب فريق الاتحاد: "الصفقات الجديدة ستمنح الفريق إضافة هائلة وسأحقق استفادة كبيرة منهم داخل أرضية الملعب وخارجه، لعبت في 3 مراكز مختلفة ومنها المهاجم الصريح وأنا جاهز تماماً للمشاركة في أي مركز وفق الاحتياجات الفنية للجهاز الفني".