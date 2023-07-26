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مكتب البرلمان يقرر إحالة ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة المالية والميزانية

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 22:53 قراءة: 0 د, 33 ث
      
عقد مكتب مجلس نواب الشعب، اجتماعا، مساء اليوم الاربعاء، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان، تداول خلاله بشأن ثلاثة مشاريع قوانين، وقرر احالتها على لجنة المالية والميزانية وهي:

- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.

...

- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.

- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتمويل ميزانية الدولة.


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