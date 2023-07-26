مكتب البرلمان يقرر إحالة ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة المالية والميزانية

عقد مكتب مجلس نواب الشعب، اجتماعا، مساء اليوم الاربعاء، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان، تداول خلاله بشأن ثلاثة مشاريع قوانين، وقرر احالتها على لجنة المالية والميزانية وهي:



- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.





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- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.



- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتمويل ميزانية الدولة.