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النادي الافريقي يجدد عقد احمد خليل الى غاية 2024

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 21:14 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلن النادي الافريقي، اليوم الاربعاء،عن تجديد عقد متوسط ميدانه احمد خليل الى غاية جوان 2024 ليلتحق ببقية اللاعبين الذين جددوا عقودهم في فترات سابقة.

ويذكر ان فريق الاحمر والابيض كان جدد عقود كل من وسام يحيى(جوان 2024) واسكندر العبيدي (جوان 2025) ومعز حسن (جوان 2025) وعلي العمري (جوان 2025) ورامي البدوي (جوان 2025) وغيث الزعلوني (جوان 2027).


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