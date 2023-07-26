المنستير: جمعيات توقع اتفاقية تعاون حول المياه في إطار مشروع "المناخ يتكلّم في القيروان"

وُقّعت، اليوم الأربعاء، بفضاء المازرية بالمنستير، اتفاقية تعاون حول المياه ضمن تنفيذ مشروع "المناخ يتكلم في القيروان"، بين معهد الإنشاء التونسي لدراسات السلام والصراع، والمنظمة التونسية للتربية والأسرة ممثلة في رئيسها، محمود مفتاح، والمنتدى الوطني للإعلام البديل، ومنظمة الديناميكية.



وتتنزل هذه الإتفاقية في إطار بناء مجلس الشركاء لتنفيذ برنامج "المناخ يتكلم في القيروان" ويضم مجموعة من المنظمات الوطنية من بينها المنظمة التونسية للتربية والأسرة وخاصة مكتبها الجهوي بالقيروان، وفق ما أفاد به رئيس معهد الإنشاء التونسي لدراسات السلام والصراع، محسن غرس الله، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح أنّ هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم وتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2024 وتعنى أساسا بتبادل الخبرات، والموارد والمعارف والتقنيات وغيرها لتنفيذ مختلف أقسام المشروع التي تتمحور حول بناء القدرات، وتوعية المواطنين والإعلام والمجتمع المدني والإدارة في ولاية القيروان، وحول ربط الصلة بين الإدارة والمواطن، وإيصال أصوات من لا صوت لهم قصد تحقيق بعض المطالب المتعلقة بالنفاذ إلى الموارد المائية، على أن تكون توافقية قابلة للانجاز ولا تتطلب موارد مالية استثنائية، وحول إدماج المواطنين بجهة القيروان كنموذج يُؤمل تعميمه مستقبلا في كامل الجمهورية.



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وبرنامج "المناخ يتكلم في القيروان" (1 أفريل 2022-31 مارس 2024) مموّل من "مشروع قوّة الأصوات" الذي يتضمن تحالفا دوليا من 6 دول وخصص للمشروع اعتمادا قدره 100 ألف أورو أي ما يقارب 300 ألف دينار، حسب ذات المصدر.

وتعدّ ولاية القيروان، حسب رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالقيروان، مراد الحجري، 313 مدرسة منها 57 مدرسة غير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشراب وهي إشكالية مطروحة منذ سنوات، وسيتم العمل ضمن هذه الاتفاقية على تحسيس التلاميذ حول ترشيد استهلاك الماء واستغلال الطاقة الشمسية لاستخراج المياه إن أمكن.

وأكّدت، من جهتها، ممثلة منظمة الديناميكية حول المياه، منانة زيتوني، على ضرورة "الاقتصاد" في الماء وعدم تبذير المياه، معتبرة أنّه بالإمكان الوصول إلى حلول حقيقية باعتماد التشاركية.

وأضاف رئيس المنتدى الوطني للإعلام البديل، نزار خليف، أنّ المنظمة ستحاول المساهمة في التحسيس والضغط وايصال صوت الفئات التي تعاني من نقص المياه والتغيّرات المناخية، فالعديد من العائلات في القيروان اضطرت للخروج من منازلها وترك الفلاحون أراضيهم، كما يعاني العديد من أمراض جلدية بسبب شح المياه، على حدّ قوله، متوقّعا تحقيق نتائج ايجابية بتنفيذ مشروع "المناخ يتكلم في القيروان".