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رغم منع السباحة اليوم بسبب شدة هيجان البحر تسجيل 3 حالات غرق بشواطئ جزيرة جربة

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 18:46 قراءة: 0 د, 28 ث
      
سجلت جزيرة جربة اليوم 3 حالات غرق اثنين منها بالشاطئ العمومي الحشاني احدهما يبلغ عمره 60 سنة والاخر في الثلاثين من العمر اما حالة الغرق الثالثة فجدت بشاطئ احدى الوحدات السياحية لسائحة برتغالية الجنسية في الستين من العمر وفق مصدر من الحماية المدنية.
وقد تدخل اعوان الحماية المدنية لنجدتهم وانقاذهم ونقلهم الى المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة لاسعافهم الا انهم فارقوا الحياة وفق نفس المصدر الذي اوضح ان حالة البحر لا تسمح بالسباحة هذا اليوم حيث وضعت بالشواطئ الشارة الحمراء .
وتم من جهة اخرى انتشال جثة مجهولة الهوية لم تحدد بعد اسباب وفاتها.


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