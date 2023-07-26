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مكتب البرلمان يؤجل جلستي حوار مع الحكومة مقررة ليومي 27 و 28 جويلية الجاري

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 18:55 قراءة: 1 د, 0 ث
      
قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء تأجيل جلستين عامتين مقررتين غدا الخميس وبعد غد الجمعة للحوار مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

وذكر البرلمان في بلاغ ان المكتب المجتمع ظهر اليوم بقصر باردو برئاسة ابراهيم بودربالة "تداول بخصوص طلبين صادرين عن كلّ من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات يتعلّقان بتأجيل الجلستين العامتين للحوار معهما وذلك نظرا لالتزامات مهنية متأكّدة" واضاف البلاغ ان المكتب قرر تأجيل هذين الجلستين الى موعدين لاحقين.

...

من جهة اخرى نظر مكتب البرلمان في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الاساسي عدد 2023/019 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين.
ونظر المكتب ايضا في تقرير اعدته لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروع قانون أساسي عدد 2023/016 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق المنشئ لمؤسسة افريقيا للتمويل.
وقرّر المكتب عرض مشروعي القانونين على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 28 جويلية 2023.
وصادقت لجنة التشريع العام في وقت سابق اليوم وباجماع اعضائها الحاضرين على تقرير ها حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الاساسي الخاص بالقضاة العسكريين.


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