Babnet

كاس الاندية العربية الابطال لكرة القدم: سجل المتوجين بالمسابقة

The press conference for the King Salman Club Cup discussed preparations for the pan-Arab championship, organized by the Arab Football Federation and hosted by the Saudi Arabian Football Federation in Taif, Abha, and Al-Baha.
Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 22:10 قراءة: 1 د, 3 ث
      
توجت الاندية التونسية بلقب مسابقة كاس الاندية العربية الابطال في 6 مناسبات حيث توج الترجي الرياضي ب3 القاب (1997-2009-2017)و النادي الصفاقسي بلقبين اثنين (2000-2004) و النجم الساحلي بلقب واحد(2019).

وفي ما يلي سجل الاندية المتوجة بلقب كاس الاندية العربية الابطال لكرة القدم, منذ النسخة الاولى للمسابقة التي جرت عام 1982 قبل انطلاق فعاليات النسخة 29 المقررة غدا الخميس بالمملكة العربية السعودية تحت مسمى كاس الملك سلمان للاندية الابطال 2023:

...


- 1982 : الشرطة العراقي
- 1984 : الاتفاق السعودي
- 1985 : الرشيد العراقي
- 1986 :الرشيد العراقي
- 1987 : الرشيد العراقي
- 1988 :الاتفاق السعودي
- 1989 : الوداد البيضاوي المغربي
- 1992 : الشباب السعودي
- 1994 : الهلال السعودي
- 1995 : الهلال السعودي
- 1996 : الاهلي المصري
- 1997 : الترجي الرياضي
- 1998 : وداد تلمسان
- 1999 : الشباب السعودي
- 2000 : النادي الصفاقسي
- 2001 : السد القطري
- 2002 : الاهلي السعودي
- 2003 : الزمالك المصري
- 2004 : النادي الصفاقسي
- 2005 : الاتحاد السعودي
- 2006 : الرجاء البيضاوي المغربي
- 2007 : وفاق سطيف
- 2008 : وفاق سطيف
- 2009 : الترجي الرياضي
- 2013 : اتحاد الجزائر
- 2017 : الترجي الرياضي
- 2019 : النجم الساحلي
- 2020 : الرجاء البيضاوي المغربي


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270524


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 26 جويلية 2023 | 8 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:33
16:15
12:33
05:20
03:36
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
26° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-26
33°-23
42°-25
40°-29
36°-29
  • Avoirs en devises
    23116,4

  • (26 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,39150 DT        1$ =3,06374 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juil)   530,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*