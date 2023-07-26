كاس الاندية العربية الابطال لكرة القدم: سجل المتوجين بالمسابقة

توجت الاندية التونسية بلقب مسابقة كاس الاندية العربية الابطال في 6 مناسبات حيث توج الترجي الرياضي ب3 القاب (1997-2009-2017)و النادي الصفاقسي بلقبين اثنين (2000-2004) و النجم الساحلي بلقب واحد(2019).



وفي ما يلي سجل الاندية المتوجة بلقب كاس الاندية العربية الابطال لكرة القدم, منذ النسخة الاولى للمسابقة التي جرت عام 1982 قبل انطلاق فعاليات النسخة 29 المقررة غدا الخميس بالمملكة العربية السعودية تحت مسمى كاس الملك سلمان للاندية الابطال 2023:





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- 1982 : الشرطة العراقي

- 1984 : الاتفاق السعودي

- 1985 : الرشيد العراقي

- 1986 :الرشيد العراقي

- 1987 : الرشيد العراقي

- 1988 :الاتفاق السعودي

- 1989 : الوداد البيضاوي المغربي

- 1992 : الشباب السعودي

- 1994 : الهلال السعودي

- 1995 : الهلال السعودي

- 1996 : الاهلي المصري

- 1997 : الترجي الرياضي

- 1998 : وداد تلمسان

- 1999 : الشباب السعودي

- 2000 : النادي الصفاقسي

- 2001 : السد القطري

- 2002 : الاهلي السعودي

- 2003 : الزمالك المصري

- 2004 : النادي الصفاقسي

- 2005 : الاتحاد السعودي

- 2006 : الرجاء البيضاوي المغربي

- 2007 : وفاق سطيف

- 2008 : وفاق سطيف

- 2009 : الترجي الرياضي

- 2013 : اتحاد الجزائر

- 2017 : الترجي الرياضي

- 2019 : النجم الساحلي

- 2020 : الرجاء البيضاوي المغربي