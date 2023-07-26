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قابس: دقيق الفرينة متوفر بالكميات اللازمة وعلى المواطنين الاكتفاء باقتناء حاجتهم من الخبز (رئيس الغرفة الجهوية النقابية للمخابز)

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 18:08 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفاد رئيس الغرفة الجهوية النقابية للمخابز بقابس، يحي موسى، أن الاقبال الكبير المسجل في الفترة الأخيرة على جلّ مخابز ولاية قابس لشراء الخبز ليس له ما يبرّره، باعتبار أن دقيق الفرينة متوفّر بمختلف هذه المخابز بالكميات اللازمة، وفق تأكيده.

وأضاف موسى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمّ تزويد مخابز الجهة بكميات كبيرة وإضافية لحلحلة مشكل التزوّد بالخبز، داعيا المواطنين الى عدم اللهفة والاكتفاء باقتناء حاجتهم من الخبز.

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وأشار الى أنّ العمل جار على معالجة الاضطراب الظرفي المسجل في التزوّد بالجبز والراجع إلى انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المخابز جراء الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة.


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