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الكاف: اتّخاذ جملة الإجراءات الكفيلة بحسن تأمين العودة المدرسية

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 20:04 قراءة: 0 د, 46 ث
      
في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة (2023 - 2024)، انعقدت، اليوم الأربعاء، جلسة عمل بمقر ولاية الكاف، وأفضت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية الى توفير كل الظروف الملائمة لتأمين العودة المدرسية القادمة على عدة مستويات.
وتتعلق الإجراءات بتكثيف الاستعدادات المتعلقة بتدعيم البنية الاساسية بالمؤسسات التربوية من حيث مشاريع البناءات الجاري تنفيذها سواء على مستوى الاحداثات، أو التهيئة، أو التوسيع، أو الصيانة، والعمل على إنهاء كل المشاريع المبرمجة قبل انطلاق العودة المدرسية، والتوصية بالمتابعة الدورية المكثّفة لنسق انجاز كل المشاريع المتّصلة بإنجاز البناءات بالمؤسسات التربوية بالتعاون مع مختلف المؤسسات العمومية بالجهة.
وتم التأكيد بالخصوص على ضرورة ضمان التزوّد بالماء الصالح للشرب بالمؤسسات التربوية سيما المدارس الريفية النائية التي تعاني من صعوبات في توفير الماء الصالح للشرب لفائدة التلاميذ والإطار التربوي.
كما تدارست اللجنة الجهوية للعودة المدرسية كل الجوانب المتصلة بالنقل المدرسي، وببرامج النظافة والعناية بالبيئة، مع التوصية بتنفيذ حملات مشتركة لتنظيف محيط المؤسسات التربوية بإشراف السلطات الجهوية والهياكل والمصالح العمومية والبلدية.
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