انقطاع ماء الشرب عن احياء بمدينة تونس واستئناف تزويدها تدريجيا ليل اليوم الاربعاء

تسجل أحياء في مدينة تونس وهي "متيال فيل" و"المنار 2 " و "المنزه 5 " و"المنزه 1 "و "حي السلامة" و"نوتردام" والمناطق العليا بالمنزه 6 والمنزه 8 وحي المهرجان، اضطربا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، بسبب العطب المفاجئ الذي طرأ خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء، 25 و 26 جويلية 2023 بمحطة الضخ على قنال مياه الشمال باتجاه محطة المعالجة بغدير القلة.



وافادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ لها، ظهر الأربعاء، أنه ينتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب تدريجيا وبصفة طبيعية لهذه المناطق ليل الأربعاء 26جويلية 2023.





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