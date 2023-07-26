قبلي: الوقوف على أهمّ الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة

خصّصت جلسة عمل انتظمت، صباح اليوم الأربعاء، بمقر ولاية قبلي، للوقوف على أهم الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة خاصة من حيث النقل المدرسي، ونظافة المؤسسات التربوية، فضلا عن الحرص على تأمين المساعدات الموجهة لابناء العائلات المعوزة في آجالها.

وأوضحت المندوبة الجهوية للتربية، زينب الجندلي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الجلسة التي جمعت أعضاء اللجنة الجهوية للعودة المدرسية ركّزت بالاساس على تدارس سبل تجاوز بعض الاشكاليات عبر اعداد خارطة نقل مدرسي تكون أكثر سلاسة وتطابقا مع احتياجات المؤسسات التربوية في المستويين الاعدادي والثانوي.

واعتبرت أن الاستعداد المبكر للعودة المدرسية يساعد في تلافي الكثير من الاشكاليات، مبينة انه قد تم الاتفاق مع القائمين على قطاع النقل المدرسي على عقد سلسلة من الجلسات لضبط الحاجيات الاكيدة للمؤسسات التربوية من حافلات.

وأوضحت انه قد تم طرح بعض الفرضيات المتعلقة بامكانية تعديل الزمن المدرسي لبعض المؤسسات ليكون في حدود الثامنة ونصف صباحا عوضا عن الثامنة لتسهيل وصول كافة التلاميذ الى معاهدهم ومدارسهم الاعدادية في وقت مناسب، ويمكن من التقليل من زمن انتظارهم للحافلات في مدنهم او من زمن انتظارهم لوقت فتح المؤسسات التربوية عند الوصول لها في ساعات الصباح الاولى خاصة في فصل الشتاء.



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وأشارت الى ان الجلسة قد تناولت في جانب كبير منها موضوع المساعدات الاجتماعية الموجّهة لابناء العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود، حيث تم التأكيد على ضرورة الاعداد المبكر لتقديم هذه المساعدات وايصالها لمستحقيها في الوقت المناسب، وتجنّب التأخر في تمكين بعض الاسر منها مما يضع ابناءها في إحراج بين باقي التلاميذ عند العودة للدراسة.

وفي ذات الاطار، تم التطرق خلال جلسة اللجنة الجهوية للعودة المدرسية لمسألة نظافة المؤسسات التربوية ومحيطها حيث تعهّد الكتّاب العامون للبلديات بالقيام بحملات موسعة لتأمين ظروف طيبة للعودة المدرسية 2023 - 2024 وذلك عبر تعهد هذه المؤسسات بالتبييض والنظافة ورفع الفضلات بمحيطها.

