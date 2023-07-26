البطولة السعودية مع الكبار في قائمة الأكثر إنفاقا في الميركاتو الصيفي 2023

انضمت البطولة السعودية للمحترفين, لقائمة البطولات الأعلى إنفاقا على الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي الجاري, بعدما أبرمت الأندية السعودية صفقات من العيار الثقيل مؤخرا.





وجاءت البطولة السعودية في المركز السادس بترتيب قائمة أكثر 10 بطولات إنفاقا للأموال للتعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الساخن على مستوى العالم.



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وأنفقت الأندية السعودية بحسب الإحصائية التي نشرتها مواقع مختصة في المجال, 219.66 مليون يورو على مختلف الصفقات الجديدة هذا الصيف ليأتي سادس في الترتيب.

وتعتبر البطولة الانقليزية, الأكثر إنفاقا على التعاقدات الجديدة في العالم بسوق الانتقالات الصيفية بـ1.29 مليار يورو, فيما تأتي البطولة الإيطالية في المركز الثاني بـ478 مليون

يورو, ثم تحل البطولة الفرنسية ثالثة ب 420.25 مليون يورو.



-- وضمت قائمة أكثر 10 بطولات انفاقا في الميركاتو الصيفي 2023 على مستوى العالم, كل من:

- البطولة الانقليزية: 1.29 مليار يورو

- البطولة الايطالية : 478.06 مليون يورو

- البطولة الفرنسية : 420.25 مليون يورو

- البطولة الالمانية : 414.08 مليون يورو

- البطولة الاسبانية : 236.90 مليون يورو

- البطولة السعودية : 219.66 مليون يورو

- البطولة البرتغالية : 103.46 مليون يورو

- البطولة الانقليزية للقسم الثاني: 79.93 مليون يورو

- البطولة المكسيكية: 73.29 مليون يورو

- البطولة البلجيكية: 67.43 مليون يورو