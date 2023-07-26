مصالح الحرس الديواني برمادة تحجز 20 ألف علبة سجائر مهربة على متن سيارة رباعية الدفع

ضبطت مصالح الحرس الديواني برمادة ، مساء أمس الثلاثاء، سيارة رباعية الدفع محملة بقرابة 20 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر لترويجها بالسوق المحلية.



وأكدت الإدارة العامة للديوانة ان العملية تمت في إطار مكافحة تهريب مواد التبغ بالشريط الحدودي الجنوبي وجاءت إثر نصب كمين بالمنطقة الصحراوية بجهة "سمنة".





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وأضافت ، في سياق متصل، انه تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة بـ60 ألف دينار في ما بلغت قيمة وسيلة النقل 100 ألف دينار.



