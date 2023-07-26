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المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع تواصل درجات الحرارة الشديدة في شهر أوت 2023

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 13:01 قراءة: 1 د, 7 ث
      
حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أن موجات الحرارة الشديدة، التي تحمل بوضوح آثار التغيرات المناخية، لا تزال ممكنة في شهر أوت 2023، في أجزاء من منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت المنظمة، في بيان، أمس الثلاثاء، أن أن درجات الحرارة السطحية في البحر الأبيض المتوسط ​​ستكون مرتفعة بشكل استثنائي خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، حيث ستتجاوز 30 درجة مئوية في بعض الأجزاء وأكثر من 4 درجات مئوية فوق المعدل ​​في جزء كبير من البحر الأبيض المتوسط.

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ووفق المصدر ذاته، سجلت تونس والجزائر وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا أرقاما قياسية جديدة لدرجات الحرارة القصوى خلال النهار والليل.
وسجلت تونس في 23 جويلية 2023 درجات حرارة قصوى بلغت نحو 49 درجة مئوية (تونس والقيروان) .

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وفق دراسة نشرتها الشبكة العالمية "World Weather Attribution" ، إلى أن موجات الحرارة مرتبطة "بشكل واضح" بالتغيرات المناخية.
ووفقا للمنظمة ذاتها ، سجل شهر جوان 2023، أعلى معدل ​​درجات حرارة عالمية لم تسجل من قبل واستمرت موجات الحرارة حتى أوائل جويلية 2023.

وسلطت وكالة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية الضوء على "الحاجة الملحة" لزيادة العمل المناخي للتعامل مع هذه الظروف المناخية القاسية التي لها تأثير كبير على صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية والاقتصادات والفلاحة والطاقة وإمدادات المياه.

ووفقا للوكالة ذاتها، فإن درجات الحرارة المرتفعة تزيد من مخاطر حرائق الغابات، لافتة إلى أن موجات الحرارة، تعد من بين أكثر الكوارث الطبيعية خطورة حيث تقتل آلاف الأشخاص كل سنة.


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