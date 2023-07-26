سليانة: السيطرة الأولية على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب

تمكنت وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بولاية سليانة، صباح اليوم الأربعاء، من السيطرة الأولية على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب الذى اندلع فجر أمس الثلاثاء، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العميد محمد علي بن بيهي



وبين بن بيهي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء أن وحدات التدخل، لا تزال متمركزة بالمكان، للقيام بالحراسة خلال فترة ما بعد الظهر التى تعتبر فترة ذروة ارتفاع درجات الحرارة، وذلك إلى حين إخماد جميع الجيوب، واشار الى انه لم يقع بعد تحديد المساحة المتضررة من الحريق، وأن الهدف الأساسي حماية الأشخاص والممتلكات، مشيرا الى انه تم تأمين المساكن المتاخمة للغابة، على أحسن وجه، دون تسجيل أية خسائر بشرية.





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واضاف انه تم توجيه 4 شاحنات إطفاء فور اعلامهم بإندلاع الحريق، وهي فترة تزامنت مع نشوب حرائق بولايات الشمال الغربي، وم في مرحلة أولى تطويق الحريق حتى لا تتوسع رقعته، ليتم لاحقا تسخير 6 شاحنات إطفاء (حماية وغابات) وألات ثقيلة تابعة للإدارة الجهوية للتجهيز ومندوبية الفلاحة، ساهمت في فتح المسالك.



يشار إلى أن والي سليانة تحول صباح اليوم الأربعاء رفقة المدير الجهوي للحماية المدنية ومعتمد الكريب بالنيابة وممثلي الغابات إلى عدد من التجمعات السكنية بما في ذلك الأنقاع والطوايلية وأولاد بوزيد، المتاخمة لحريق جبل المرقب.



ويتواجد عدد من ممثلي أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمكان نشوب الحريق منذ فجر أمس الثلاثاء، لضمان التدخل الناجع، فيما تبقى اللجنة في حالة إنعقاد دائم