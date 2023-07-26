المركز الوطني لسجل المؤسسات يوقع اتفاقية في باريس مع المجلس الفرنسي لأمناء السجل التجاري و سجل التجارة والمؤسسات الفرنسي

وقع المركز الوطني لسجل المؤسسات ، اتفاقية، في باريس، مع المجلس الفرنسي لأمناء السجل التجاري وسجل التجارة والمؤسسات الفرنسي.



وأوضح بيان صادر، أمس الثلاثاء، عن الأطراف الموقعة ، أن الاتفاق يمكن، أساسا، من تكثيف العمل حول تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بتطور التشريعات والمعرفة المهنية والتقنية، فضلا عن الطرق المستعملة في حفظ السجلات القانونية.





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ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الاتفاقية من شأنها أن توفر اطار تبادل " مستقبلي" حول المواضيع المشتركة المرتبطة بالشفافية في مجال الأعمال ومكافحة التحيل وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



كما تهدف الاتفاقية، إلى التفكير مع الجهاز القانوني والقضائي المهني والأكاديمي حول حفظ سجلات الإشهار القانونية ودعم نشرها في هذا الاطار.



وأشار البيان ذاته، إلى أن المجلس الفرنسي لأمناء السجل التجاري قد دعم، سابقا، المركز الوطني لسجل المؤسسات في إحداث سجله. وسعت المنظمات الثلاث إلى تركيز التحالف الفرنكوفوني لسجلات التجارة والذي يضم أكثر من 20 عضوا.



وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الفرنسي لأمناء السجل التجاري، يعد الهيئة التمثيلية للمحاكم التجارية ويمارس نشاطه عبر 141فرعا في جميع أنحاء فرنسا.

ويعمل المجلس على تحديث العدالة التجارية، لا سيما إنشاء المحكمة الرقمية ويرمي إلى تسهيل العمليات التجارية وتكريس الشفافية الاقتصادية وسلامة الأعمال.