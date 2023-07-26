المنتخب التونسي للمحليين لكرة القدم سيشارك في تصفيات بطولة امم افريقيا (شان) المقبلة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر مشاركة المنتخب التونسي أكابر للمحليين في تصفيات بطولة امم افريقيا (شان) المقبلة . ويذكر ان المنتخب التونسي للمحليين تغيب عن تصفيات الدورة الماضية لبطولة" الشان"

كما افادت الجامعة انها تلقت مراسلة من قبل الاتحاد الافريقي يؤكد فيها الاتحاد الافريقي القيام بزيارة تفقد للملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس وذلك خلال الفترة الممتدة بين 29 جويلية الجاري و 1 أوت المقبل .



ومن جهة اخرى قرر المكتب الجامعة لكرة القدم تكوين لجنة قانونية لتتقدم باقتراح مشاريع قوانين تحد من انتداب اللاعبين بشكل لا يتماشى مع إمكانيات بعض النوادي ومع موازناتها المالية .



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وقالت الجامعة في بلاغ لها انها " " تهدف إلى مزيد مساعدة الأندية من خلال سن قوانين تساعدها على حسن التصرف وترشيد المصاريف " مذكرة انها أصدرت سابقا عدة قوانين في هذا المجال ساهمت في الحد من الديون المترتبة عن مختلف النزاعات .



كما اوضحت الجامعة انه لم يصل إلى حساباتها الى حد اليوم أي تحويل مالي من الاتحاد الدولي لكرة القدم يتعلق بعائدات الأندية التي شارك لاعبوها في المونديال الأخير ، كما لم تصل الى حساباتها كذلك عائدات الأندية المنتظرة من الإتحاد الافريقي والتي بطلب من بعض الأندية سوف يقع تحويلها الى الجامعة لاستخلاص التسبقة التي تحصلت عليها هذه الأندية مقابل فض بعض الملفات و النزاعات المتعلقة بها .

واضافت الجامعة في سياق متصل انها ستراسل الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي راجين صرف هذه المنح في أقرب وقت ممكن مؤكدة " أنه بحوزتها كل الضمانات الممكنة لاسترجاع التسبقة التي تحصلت عليها الفرق المشاركة في المسابقات الافريقية من قبل الجامعة لفض بعض الملفات والنزاعات المتعلقة بها ، مما يجعلها مضمونة الإسترجاع ".



وعلى صعيد اخر تمت الدعوة إلى انعقاد مجلس الرابطات الوطنية والجهوية وذلك يوم 12 أوت المقبل.