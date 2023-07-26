وزير الشؤون الخارجية يشارك في الدورة الثانية لقمة روسيا- إفريقيا يومي 27و28 جويلية

يترأّس ، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد الوفد التونسي الذي سيشارك، يومي 27 و28 جويلية الجاري، في الدورة الثانية لقمة روسيا- إفريقيا، المزمع تنظيمهما بمدينة سان بطرسبوغ الروسية.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها ،اليوم الأربعاء ،إلى أنّه سيكون للوزير بهذه المناسبة، مجموعة من المحادثات مع نظرائه المشاركين في هذه القمة.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها ،اليوم الأربعاء ،إلى أنّه سيكون للوزير بهذه المناسبة، مجموعة من المحادثات مع نظرائه المشاركين في هذه القمة.
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