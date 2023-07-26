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وزير الشؤون الخارجية يشارك في الدورة الثانية لقمة روسيا- إفريقيا يومي 27و28 جويلية

القمة الروسية ـ الأفريقية الأولى عقدت في سوتشي عام 2019
Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 11:40 قراءة: 0 د, 18 ث
      
يترأّس ، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد الوفد التونسي الذي سيشارك، يومي 27 و28 جويلية الجاري، في الدورة الثانية لقمة روسيا- إفريقيا، المزمع تنظيمهما بمدينة سان بطرسبوغ الروسية.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها ،اليوم الأربعاء ،إلى أنّه سيكون للوزير بهذه المناسبة، مجموعة من المحادثات مع نظرائه المشاركين في هذه القمة.


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