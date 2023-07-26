وزير الشؤون الخارجية يشارك في الدورة الثانية لقمة روسيا- إفريقيا يومي 27و28 جويلية

يترأّس ، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد الوفد التونسي الذي سيشارك، يومي 27 و28 جويلية الجاري، في الدورة الثانية لقمة روسيا- إفريقيا، المزمع تنظيمهما بمدينة سان بطرسبوغ الروسية.

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها ،اليوم الأربعاء ،إلى أنّه سيكون للوزير بهذه المناسبة، مجموعة من المحادثات مع نظرائه المشاركين في هذه القمة.