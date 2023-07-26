تونس تبدأ موسم التخفيضات الصيفية بداية من 7 اوت 2023

تدخل تونس موسم البيوعات بالتخفيض الموسمي الصيفي "الصولد" بداية من يوم الإثنين 07 أوت 2023 في ظل بيانات عن ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية، بنسبة 8ر1 بالمائة خلال جوان 2023 .



وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ أصدرته ، الإربعاء، ان موسم التخفيضات سيتواصل بالتوافق مع الهياكل المهنية على امتداد ستة أسابيع، لينتهي بحلول يوم الأحد 17 سبتمبر 2023.





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وتراجعت نسبة التضخم بشكل طفيف الى حدود 3ر9 بالمائة فى جوان 2023، مقابل 6ر9 بالمائة، فى ماي 2023 وسجلت البلاد زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 4ر0 بالمائة خلال جوان 2023 مقارنة بشهر ماي بعد الارتفاع بنسبة 5ر0 بالمائة خلال شهر ماي 2023



ويعود هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية ، بنسبة 8ر1 بالمائة، وأسعار خدمات المطاعم والنزل، بنسبة 2ر1 بالمائة وفق المعهد الوطني للإحصاء الذي اعد هذه البيانات.



وشددت وزارة التجارة على أنه ستقع معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.



وكان موسم البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي "الصولد" للفترة الشتوية من سنة 2023، انطلق في غرة فيفري 2023 واستمر ستة أسابيع.