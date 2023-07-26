سليانة: برمجة تعبيد مسلك ريفي بطول 6 كيلومترات ..



من شانه تخفيف ظروف العيش الصعبة على اهالي منطقة "ببوشة" بعد ان انقطع ابناؤها عن الدراسة وهجر شبابها اراضيها







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(وات/مكتب سليانة - اميمة العرفاوي) - الوضع في منطقة "ببوشة" التابعة لعمادة المساحلة من معتمدية الروحية بولاية سليانة، على حاله لم يتغير منذ الاستقلال، بنيتها التحتية شبه منعدمة، لم يشهد تدخلا لصيانتها أو تهيئتها منذ عقود، فاضحت شبه مقفرة بعد أن هجرها عدد هام من متساكنيها وتركوا أراضيهم الفلاحية، بسبب صعوبة العيش بتضاريسها الوعرة.



باتت منطقة "ببوشة" في وضع الجمود طيلة سنوات متتالية، باستثناء ربطها بالتيار الكهربائي بعد الاستقلال، وتزويد عدد من التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب، فلم تشفع المكاتيب التي وصلت للمسؤولين، ولا الثورة التي كثيرا ما علقوا عليها أمالهم، في تغيير واقعهم، كما لم يشفع حب أبنائها الكبير للفلاحة في جلب انتباه المعنيين من المسؤولين للأخذ بيد شبابها ودعمهم من أجل المبادرة وبعث المشاريع وتوفير المقومات الأساسية لتحويلها إلى قطب فلاحي واعد، رغم الزيارات العديدة للمشاركين في الحملات الانتخابية ووعودهم المبشّرة، فاليوم لم ينجز شيء من شأنه أن يفك عزلتهم.



بخطى متثاقلة، يترنح الشيخ محمود بالحاج الأخضر(80 سنة) ليعبر عن ضيق الحال وضنك العيش وتعب الحياة، وعن خيبة أمل كبيرة، بدت على وجهه الشاحب الذي تملؤه التجاعيد لتخبرنا عن طول انتظاره وانتظار أهالي المنطقة حتى يتمتعوا بحقهم في التنقل عبر مسلك ريفي يربطهم بمدينة الروحية و بولاية سليانة، لا يتعدى طوله ال6 كيلومترات.



تحدث الشيخ لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء عن الوضع الذي يعيشه الاهالي، فالتلاميذ يضطرون يوميا إلى قطع معدل 8 كيلومترات ذهابا وإيابا للدراسة وسط الأتربة والغبار صيفا، والأحوال شتاء، ذلك ان استطاعوا الوصول، فهم غالبا ما يتغيبون بسبب استحالة الوصول الى المؤسسات التربوية، وتحل الدواب والأحمرة محل وسائل النقل لتؤمّن تنقّلاتهم اليومية أمام عزوف أصحاب السيارات الخاصة عن إيصالهم، في ظل غياب وسائل نقل نظرا لرداءة البنية التحتية، وهو ما يجعلهم يعيشون "عزلة تامة" في فصل الشتاء مع تساقط الأمطار والثلوج فحالة الطريق كارثية، فهي لم تشهد صيانة منذ 83 سنة



وتابع أحد متساكني ذات الحي من جيران الشيخ، الكافي الحاجي، مؤكدا انهم لم ينعموا بمسلك فلاحي جيد يسهل تنقلاتهم اليومية للمناطق المجاورة لقضاء مستلزماتهم، مشيرا الى صعوبة تنقل ذوي الحاجيات الصحية الخاصة للعلاج، والنساء الحوامل للمتابعة الصحية، حيث يتم التنقل باستعمال الدواب، وتابع حديثه بكل تاثر لصحفية "وات" عن ابنائه الثلاثة الذين نزحوا إلى تونس العاصمة، في ظل غياب أبسط المرافق، والذين باتوا يرفضون زيارة مسقط رأسهم حتى في المناسبات والأعياد، وما زاد من حرقته ان منطقة "ببوشة" تزخر بمقومات فلاحية وان مطلبهم الملح لتهوين قسوة الحياة عليهم، لا يتعدى ان يكون تهيئة مسلك بطول 6 كيلومترات.



وذكر الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالروحية جلال حفيظ، أن رداءة المسلك الريفي باتت مشكلا يؤرق المتساكنين خاصة مع تسجيل حوادث ونزوح عدد كبير منهم رغم تشبث بعضهم بمنطقتهم وأراضيهم، وشدد على أن عدم تهيئة المسلك تسبب في ارتفاع نسبة الانقطاع المبكر عن الدراسة، في ظل غياب النقل المدرسي، وناشد وزير التربية لإيجاد حلول عاجلة لهؤلاء التلاميذ



ومن جهته اكد رئيس مصلحة المسالك الريفية بالادارة الجهوية للتجهيز بسليانة عادل المولهي أن تهيئة مسلك "ببوشة" غير مبرمج.



ويبقى التسريع في تعبيد المسلك الفلاحي، مطلبا ملحا لمتساكني منطقة "ببوشة" التى تشكو من عدم توفر ابسط مقومات الحياة الكريمة وتشكو من نقائص جمة خاصة مع قساوة التضاريس، بما من شانه أن يساعدهم على تطوير القطاع الفلاحي المتنوع بالمنطقة.