كاس الملك سلمان للاندية - النادي الصفاقسي يلحق كافة المنتدبين الجدد بالقائمة الرسمية للاعبين

اعلن النادي الرياضي الصفاقسي انه اتم عملية تسجيل كافة اللاعبين المنتدبين الجدد وهم الإيفواريون ديبي ڨوتيي وڨنالي استيفان وكوفي اريال والحسن دومبيا وكوامي كونستانت والتونسي وضاح الزايدي القادم من اتحاد بقردان بمنظومة التسجيل الدولية .
كما تمت إضافة اللاعب العراقي حسين علي الساعدي إلى قائمة الفريق في منظومة التسجيل الخاصة بالاتحاد العربي لكرة القدم ليكونوا بذلك على ذمة الإطار الفني لفريق الأكابر بداية من المباراة القادمة أمام نادي الشرطة العراقي.
ويذكر ان باب تسجيل القائمات النهائية للمشاركة في بطولة الملك سلمان لكرة القدم اغلق يوم امس.
كما تمت إضافة اللاعب العراقي حسين علي الساعدي إلى قائمة الفريق في منظومة التسجيل الخاصة بالاتحاد العربي لكرة القدم ليكونوا بذلك على ذمة الإطار الفني لفريق الأكابر بداية من المباراة القادمة أمام نادي الشرطة العراقي.
ويذكر ان باب تسجيل القائمات النهائية للمشاركة في بطولة الملك سلمان لكرة القدم اغلق يوم امس.
وسيخوض النادي الصفاقسي حامل لقب البطولة العربية في نسختي 2000 و2004 والذي وصل امس الى مدينة الطائف البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلا من نادي الشرطة العراقي ونادي الاتحاد السعودي والترجي الرياضي التونسي.
وسيكون برنامج مباريات النادي الصفاقسي في دور المجموعات كالتالي :
- الخميس 27 جويلية 2023 على الساعة 16:00 (بتوقيت تونس): بمدينة الملك فهد بالطائف
النادي الرياضي الصفاقسي / نادي الشرطة العراقي
- الأحد 30 جويلية 2023 على الساعة 20:00 (بتوقيت تونس) : بمدينة الملك فهد بالطائف
نادي الاتحاد السعودي / النادي الرياضي الصفاقسي
- الأربعاء 02 أوت 2023 على الساعة 16:00 (بتوقيت تونس): بمدينة الملك سعود بالباحة.
الترجي الرياضي التونسي / النادي الرياضي الصفاقسي:
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