كاس الملك سلمان للاندية - النادي الصفاقسي يلحق كافة المنتدبين الجدد بالقائمة الرسمية للاعبين

اعلن النادي الرياضي الصفاقسي انه اتم عملية تسجيل كافة اللاعبين المنتدبين الجدد وهم الإيفواريون ديبي ڨوتيي وڨنالي استيفان وكوفي اريال والحسن دومبيا وكوامي كونستانت والتونسي وضاح الزايدي القادم من اتحاد بقردان بمنظومة التسجيل الدولية .



كما تمت إضافة اللاعب العراقي حسين علي الساعدي إلى قائمة الفريق في منظومة التسجيل الخاصة بالاتحاد العربي لكرة القدم ليكونوا بذلك على ذمة الإطار الفني لفريق الأكابر بداية من المباراة القادمة أمام نادي الشرطة العراقي.

ويذكر ان باب تسجيل القائمات النهائية للمشاركة في بطولة الملك سلمان لكرة القدم اغلق يوم امس.



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