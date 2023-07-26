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فيديو... ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي العريض 4-صفر على أتلانتا

Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 - 08:58 قراءة: 1 د, 17 ث
      
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز عريض 4-صفر على أتلانتا يونايتد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس البطولة الأمريكيي-المكسيكيي لكرة القدم الليلة الماضية.

وبعد نزوله بديلا وتسجيله هدف الفوز في ظهوره الأول مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، لم يهدر القائد الجديد للفريق أي وقت في مشاركته الأساسية الأولى مع النادي المنافس في البطولة الأمريكية.

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وتلقى النجم الأرجنتيتي الفائز بكأس العالم 2022 في قطر تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم في البداية تابع ميسي الكرة في الشباك ليضع إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة الثامنة وسط صيحات الفرحة من جماهير الفريق صاحب الضيافة.



وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور الذي سجل ثنائية بنفسه.
وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.


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