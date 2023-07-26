فيديو... ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي العريض 4-صفر على أتلانتا

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز عريض 4-صفر على أتلانتا يونايتد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس البطولة الأمريكيي-المكسيكيي لكرة القدم الليلة الماضية.



وبعد نزوله بديلا وتسجيله هدف الفوز في ظهوره الأول مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، لم يهدر القائد الجديد للفريق أي وقت في مشاركته الأساسية الأولى مع النادي المنافس في البطولة الأمريكية.





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