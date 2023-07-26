فيديو... ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي العريض 4-صفر على أتلانتا

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز عريض 4-صفر على أتلانتا يونايتد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس البطولة الأمريكيي-المكسيكيي لكرة القدم الليلة الماضية.
وبعد نزوله بديلا وتسجيله هدف الفوز في ظهوره الأول مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، لم يهدر القائد الجديد للفريق أي وقت في مشاركته الأساسية الأولى مع النادي المنافس في البطولة الأمريكية.
وبعد نزوله بديلا وتسجيله هدف الفوز في ظهوره الأول مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، لم يهدر القائد الجديد للفريق أي وقت في مشاركته الأساسية الأولى مع النادي المنافس في البطولة الأمريكية.
وتلقى النجم الأرجنتيتي الفائز بكأس العالم 2022 في قطر تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم في البداية تابع ميسي الكرة في الشباك ليضع إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة الثامنة وسط صيحات الفرحة من جماهير الفريق صاحب الضيافة.
MESSI SCORES HIS 2ND GOAL WITHIN THE FIRST 22 MIN 😱— Bleacher Report (@BleacherReport) July 26, 2023
(via @MLS)pic.twitter.com/XWcUVGpbvl
Por favor, la MLS tiene menos nivel que Arabia con diferencia. Busquets y Messi con espacios pueden jugar en la MLS hasta los 60. https://t.co/7CMzQT7hRT— Diego Medina López (@DiegoMedinaLpz) July 26, 2023
وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور الذي سجل ثنائية بنفسه.
وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.
Highlights of The Goat 🐐 going into the worst MLS team & turning it into the best team in the League 🔥— Bucks AFC ⚪️🔴 (@bondzii) July 26, 2023
Leo Messi 🐐 👑 : 2 goals, 1 assist #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/sOaoErHdMg
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