بنزرت: تفعيل المخطّط الجهوي لتنظيم النجدة من أجل تطويق وإخماد عدد من الحرائق المتفرّقة بالجهة

أعلن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل المخطّط الجهوي والمخطّطات المحلية لتنظيم النجدة من أجل تطويق وإطفاء عدد من الحرائق المتفرّقة التي اندلعت بعدد من مناطق الجهة خلال الـ48 ساعة الاخيرة دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية باستثناء ما أتت عليه النيران من نسيج طبيعي.



وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ التنسيق الميداني بين جميع المصالح الجهوية والمحلية من هياكل الحماية المدنية والغابات والمصالح البلدية والأمنية من حرس وأمن وطنيين، الى جانب مشاركة طائرة عمودية تابعة للدفاع الوطني، والمشاركات التطوعية لعموم المواطنين والنسيج المنظماتي، أسهم بفاعلية في تطويق واخماد النيران ومنها الحريق الهائل الذي نشب فجر امس الاثنين بالمنطقة الشعراء لجبل سعد مون بمعتمدية غزالة وأخمد مع منتصف نهار اليوم الثلاثاء.

ويجري حاليا العمل على إخماد حريق نشب ظهر اليوم بالغابة الشعراء لجبل القرودي بمعتمدية سجنان، حيث تعمل جميع الوحدات اللوجستية والبشرية الميدانية التابعة للجنة الجهوية ونظيرتها المحلية على تطويقه والحد من امتداده، بالتوازي مع الاستعانة بطائرة عمودية تابعة لمصالح الدفاع الوطني في المناطق الوعرة .



...



من جانبه، أوضح المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد كمال المليتي، أن حريق جبل سعد مون أتى على حوالي 8 هكتارات من الاعشاب الجبلية، بينما أتت نيران حريق جبل القرودي بسجنان حتى الساعة على حوالي 10هكتارات من الاعشاب الجبلية، مؤكدا أنّ الوحدات الميدانية لا تزال تعمل حاليا على اطفائه.

وأضاف أنّ مصالح الحماية المدنية تولّت أمس الاثنين تنفيذ اكثر من 72 تدخّلا ميدانيّا بين الاسعاف على الشواطئ والطرقات، والتدخلات الخاصة بإخماد الحرائق الناجمة عن شدة الحرّ وهبوب رياح الشهيلي التي ميّزت طقس أمس.

وفي سياق متّصل، تم تحت إشراف رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والادارة العامة للحماية المدنية ووزارة الاشراف توجيه عدد من الاليات والطواقم البشرية لولايتي باجة وجندوبة لمعضادة مجهودات إخماد الحرائق التي جدت بالجهتين، وفق ذات المصدر.