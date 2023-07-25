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المغرب يحتضن حفل تتويج الفائزين بجوائز الكاف للعام 2023 يوم 11 ديسمبر المقبل

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 23:04 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) أن حفل تتويج الفاعلين في مجال كرة القدم بافريقيا بجوائز "الكاف" للعام 2023 سينظم بالمغرب يوم 11 ديسمبر المقبل.

وذكرت (الكاف) في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، انها ستتوج مرة أخرى الفاعليين في كرة القدم الافريقية خلال حفل مرموق بالمغرب مشيرة الى ان الجوائز ستخصص لأفضل لاعبي الأندية واللاعبين الدوليين الذين تميزوا خلال الموسم الماضي مع تتويج أفضل لاعب إفريقي للعام في فئتي الرجال والسيدات.

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وستكون المنافسة ايضا على العديد من الجوائز الأخرى ومنها أفضل لاعب للاندية وأفضل لاعب شاب وأفضل منتخب وطني الى جانب جائزة افضل مدرب وافضل ناد واجمل هدف.
كما ستكون هناك جائزة لأفضل لاعبة في الأندية والتي تم ادراجها العام الماضي بعد إطلاق مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات.
يشار الى ان الفترة المعنية بجوائز الكاف 2023 تمتد من سبتمبر 2022 الى جوان 2023.


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