قفصة: إلأحد المقبل إنطلاق فعاليات الدورة 43 لمهرجان قفصة الدولي

تننطلق بمدينة قفصة الأحد المقبل فعاليات مهرجان قفصة الدولي في دورته 43، والتي تتضمن 13 عرضا موسيقيا ومسرحيا، كلّها عروض تونسية، حسب ما كشف عنه مدير المهرجان عادل العبيدي.



وسيكون جمهور هذه التظاهرة الصيفية على موعد في اليوم الإفتتاحي للمهرجان مع الفنّان زياد غرسة، على أن يؤثّث الفنّان الشعبي التليلي القفصي السهرة الإختتامية بعرض "نوّار اللّوز".

كما يلاقي روّاد المهرجان الفنّانة نبيهة كراولي والفنّان مرتضى فتيتي، فضلا عن برمجة عرض الزيارة لسامي اللجمي، بالإضافة إلى عرض فنّي من الهند، في إطار التبادل الثقافي بين تونس والهند.



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أمّا أحبّاء الفنّ الرابع فسيكون لهم موعد مع ثلاثة عروض مسرحية في الدورة الجديدة لمهرجان قفصة الدولي، وهي مسرحية "تهمة بتهمة" لمركز الفنون الدرامية والركحية، و مسرحية "فيزا" لكريم الغربي و مسرحية "الدرابو" للممثل جعفر قاسمي.

وإقتصرت هيئة المهرجان هذه الصائفة على برمجة عروض وطنية وجهوية فقط على الرغم من الطابع الدولي للمهرجان, لعدّة أسباب حسب مديره عادل العبيدي, الذي قال إن "محدودية ميزانية المهرجان " تُعتبر من العوامل الرئيسية التي تحول دون جلب عروض دولية ذات الكلفة العالية، مشيرا في هذ الصدد إلى إنخفاض منحة وزارة الشؤون الثقافية للمهرجانات هذا العام بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمائة بالمقارنة مع المنح التي تحصّلت عليها هيئات المهرجانات في الصائفة الماضية.

كماا إنتقد عادل العبيدي قلّة المستشهرين الذين يدعمون المهرجانات والأنشطة الثقافية وخاصة بالمناطق الداخلية، مشيرا من ناحية أخرى إلى محدودية طاقة إستيعاب فضاء البرج بقفصة، وهو الفضاء الذي يحتضن عروض المهرجان.

وستدور فعاليات مهرجان قفصة الدولي خلال الفترة الممتدة من 30 جويلية إلى 16 أوت بفضاء البرج البيزنطي بوسط مدينة قفصة.