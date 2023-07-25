الفقي يؤكد تضامن الداخلية التونسية مع نظيرتها الجزائريّة لمُجابهة الحرائق

أكّد وزير الدّاخليّة كمال الفقـي، خلال محادثة هاتفيّة جمعته اليوم الثلاثاء بنظيره الجزائري إبراهيم مرّاد، تضامن وزارة الدّاخليّة التونسيّة مع نظيرتها الجزائريّة لمُجابهة الحرائق ومُختلف الكوارث، حسب بلاغ لوزارة الدّاخلية.



كما شدّد الفقي، على استعداد تونس لمُعاضدة الجُهود والتّعاون المُباشر والمُستمرّ في مجال الإنقاذ خاصّة على الحدُود المشتركة بين البلدين الشقيقين.





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وقدّم وزير الدّاخلية بالمناسبة تعازيه لنظيره وللشعب الجزائري الشقيق إثر تسجيل عدد من الضّحايا جرّاء الحرائق التي نشبت في مناطق مُختلفة من الجُمهُوريّة الجزائريّة الدّيمُقراطيّة الشعبيّة مُترحّما على أرواحهم الزكيّة.