Babnet

الفقي يؤكد تضامن الداخلية التونسية مع نظيرتها الجزائريّة لمُجابهة الحرائق

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 16:11 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أكّد وزير الدّاخليّة كمال الفقـي، خلال محادثة هاتفيّة جمعته اليوم الثلاثاء بنظيره الجزائري إبراهيم مرّاد، تضامن وزارة الدّاخليّة التونسيّة مع نظيرتها الجزائريّة لمُجابهة الحرائق ومُختلف الكوارث، حسب بلاغ لوزارة الدّاخلية.

كما شدّد الفقي، على استعداد تونس لمُعاضدة الجُهود والتّعاون المُباشر والمُستمرّ في مجال الإنقاذ خاصّة على الحدُود المشتركة بين البلدين الشقيقين.

...

وقدّم وزير الدّاخلية بالمناسبة تعازيه لنظيره وللشعب الجزائري الشقيق إثر تسجيل عدد من الضّحايا جرّاء الحرائق التي نشبت في مناطق مُختلفة من الجُمهُوريّة الجزائريّة الدّيمُقراطيّة الشعبيّة مُترحّما على أرواحهم الزكيّة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 270462


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
أول أوسو
الثلاثاء 25 جويلية 2023 | 7 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:16
19:34
16:15
12:33
05:19
03:35
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet44°
33° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
44°-27
33°-25
33°-24
41°-25
41°-30
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (24 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,39864 DT        1$ =3,05642 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juil)   671,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*