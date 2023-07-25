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وزارة الدفاع :تواصل عمليات الاطفاء بطبرقة وتدخل المروحيات العسكرية في ملولة  في 30 مناسبة

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 15:19 قراءة: 0 د, 48 ث
      
استانفت الطائرات العسكرية منذ فجر اليوم الثلاثاء عمليات الاطفاء بطبرقة حيث تدخلت المروحيات العسكرية في ملولة
في 30 مناسبة...

واشار بلاغ صادر اليوم عن وزارة الدفاع الوطني الى تدخل الطائرة c 130 في 4 مناسبات اليوم في ملولة
...

واضافت وزارة الدفاع الوطني انه تم التدخل بالمروحية في 15 مناسبة بسجنان مشيرة الى تواصل تدخلات مختلف الوحدات العسكرية حتى يتم السيطرة على هذه الحرائق.

تجدر الاشارة، الى أن نيران الحرائق حاصرت بعد ظهر امس قرية ملولة بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، اثر تجددها بسبب موجة الحر التي تعرفها الجهة منذ أيام، ومخلفات الحرائق التي نشبت بالجهة الأسبوع المنقضي.

وقد قامت الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية، بالتدخل منذ صباح امس الاثنين، لنجدة وانقاذ أهالي منطقة ملولة ،الى جانب معاضدة جهود مختلف الاطراف المتدخلة في اطفاء النيران بالمروحيات واستعمال الطائرة العسكرية C130 المجهزة بمواد سائلة خاصّة، يتم رشّها لإطفاء النيران ومحاصرتها والحدّ من تقدّمها، فضلا عن استعمال زوارق التدخل السريع التابعة لجيش البحر،لاجلاء المواطنين عبر البحر


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