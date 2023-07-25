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وضع حجر الأساس لمقر مصنع الأدوية لمجموعة مخابر "حكمة" بسيدي ثابت

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 14:01 قراءة: 0 د, 21 ث
      
انتظم أمس الإثنين موكب وضع حجر الأساس لمقر مصنع الأدوية لمجموعة مخابر "حكمة" بسيدي ثابت (ولاية اريانة)، بحضور إطارات من وزارة الصحة وإطارات المؤسسة ومختصين في المجال، وفق بلاغ لوزارة الصحة صادر الثلاثاء.
وتختص مخابر "حكمة" في مجال صناعة الأدوية في تونس باستثمارات هامة في القطاع، حيث ستساهم المشاريع المحدثة من طرف المؤسسة في إحداث مواطن شغل في عدة إختصاصات في الصناعات الدوائية وفي رفع نسق الإنتاج والصادرات الدوائية.


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