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جندوبة: عودة متضرري الحرائق الى منازلهم بعدد من قرى معتمدية طبرقة بعد تسجيل مؤشرات انفراج مؤقتة

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 13:59 قراءة: 0 د, 39 ث
      
غادر متضررو الحرائق بعدد من قرى معتمدية طبرقة في ولاية جندوبة مراكز الإيواء التي أجلتهم إليها السلط الجهوية يوم أمس الاثنين، وعادوا الى منازلهم بعد تسجيل انفراج وإخماد ملموس لعدد من الحرائق بمحيط قراهم باستثناء بعض الجيوب المتبقية، وفق ما أكده المعتمد الأول لولاية جندوبة الطيب الدريدي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وتواصل فرق الحماية المدنية، بمعاضدة أعوان الغابات وبقية الأطراف المتدخلة، إطفاء الجيوب المتبقية من الحرائق التي ضربت المنطقة وخلّفت أضرارا متفاوتة، مع الإقرار بصعوبة التدخل في منطقة بريرم الصعبة تضاريسيا، كما تواصل طائرة عسكرية طلعاتها الجوية في محاولة منها لاستطلاع نشوب حرائق جديدة وضمان سرعة التصدي لها.
ووفق معاينة صحفي "وات"، فإن الحياة بمدينة طبرقة عادت الى طبيعتها، بعد ان انتفت حالات الهلع، كما استأنف المعبر الحدودي بملولة اليوم نشاطه في تأمين حركة العبور من وإلى تونس.


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