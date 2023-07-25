سليانة: إجلاء 3 عائلات من منازلهم المتاخمة لحريق جبل المرقب بمعتمدية الكريب تحسبا لأي طارئ

أفاد والي سليانة، رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وليد العبّاسي، بأنه تم إجلاء 3 عائلات من منازلهم المتاخمة لموقع حريق جبل المرقب بمعتمدية الكريب تحسبا لأي طارئ



وأضاف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ظهر اليوم الثلاثاء، أنه تم طلب توجيه طائرة إطفاء عسكرية، من السلط المركزية، لمعاضدة مجهودات وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات خاصة مع صعوبة التضاريس.



وأضاف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ظهر اليوم الثلاثاء، أنه تم طلب توجيه طائرة إطفاء عسكرية، من السلط المركزية، لمعاضدة مجهودات وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات خاصة مع صعوبة التضاريس.

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وأشار العباسي إلى أن الرياح ساهمت في توسع رقعة الحريق وإنتشاره، وأكد أن وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات والحرس الوطني، متواجدة على عين المكان، لمنع تسرب ألسنة النيران إلى المنازل، وشدد على أن اللجنة في حالة إنعقاد دائم.



يذكر أن الحريق إندلع فجر اليوم الثلاثاء بمنطقة المرقب بمعتمدية الكريب.