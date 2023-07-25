باجة: حريق بتيبار ياتي على قرابة 60 هكتارا من الاشجار الغابية وتخوف من وصول النيران الى التجمع السكنى الدرادرية

يواصل حريق نشب منذ الثانية والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، التهام مساحات كبيرة من الاشجار والنباتات الغابية بمنطقة عين الدفالي بتيبار من ولاية باجة، ورجح معتمد المنطقة خالد الغرايري فى تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان تفوق المساحات المتضررة ال60 هكتارا.



واكد الغرايري ان كل الجهود منكبة على محاصرة النيران تخوفا من وصول الحريق الى المساكن بالتجمع السكنى الدرادرية، الذى يضم 200 عائلة، خاصة ان الامكانيات المكرسة لاطفاء الحريق "متواضعة" نظرا لتوجه جرء كبير من امكانيات الحماية المدنية بالجهة الى حرائق نفزة.





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واكد انه تم توجيه نداء لدعم الفرق الموجودة بالمنطقة بالامكانيات اللازمة وانه ينتظر ان تصل فرق لمؤازرتها قريبا.

