البرلمان يعقد جلسة حوار مع وزير الداخلية غدا الاربعاء

يعقد مجلس نواب الشعب غدا الاربعاء وبداية من الساعة العاشرة صباحا جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها اجراء حوار مع وزير الداخلية .

وكان البرلمان قد انطلق في 17 جويلية الجاري في عقد سلسلة من جلسات الحوار مع اعضاء الحكومة استهلها بحوار مع وزيرة التجهيز و الاسكان، كما عقد يوم امس الاثنين جلسة حوار مع وزير الشباب و الرياضة



وبرمج مجلس النواب عقد جلستين عامتين للحوار يوم الخميس 27 جويلية مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويوم الجمعة 28 جويلية للحوار مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.



...





يشار إلى أن مكتب البرلمان المنعقد في 6 جويلية نظر في طلب ممضى من قبل 121 نائب بتاريخ 05 جويلية ، يتعلّق بطلب عقد جلسة عامة للحوار مع رئيسة الحكومة حول الهجرة غير النظامية إلى تونس، وذلك عملا بأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي، وقرّر بأغلبية الحاضرين التفويض لرئيس المجلس للتنسيق مع رئيسة الحكومة بخصوص تحديد موعد للجلسة العامة.