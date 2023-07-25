وزارة الداخلية: تأمين وقفة احتجاجية ومسيرة بالعاصمة في ظروف عادية

افادت وزارة الداخليةُ أنّ الوحدات الأمنيّة قامت صباح اليوم الثلاثاء، بتأمين وقفة احتجاجيّة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة لما يُسمّى بـ "جبهة الخلاص الوطني" ومسيرة بشارع 09 أفريل بتُونس العاصمة لـ "الحزب الدّستوري الحُرّ"، وذلك في ظرُوف عاديّة.



وأكدت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها، على أنها تعملُ على تأمين جميع التجمّعات والحفاظ على الأمن العام وحماية المُمتلكات العامّة والخاصّة في كنف تطبيق القانُون والإحترام التام للحقُوق والحرّيات.

