حرائق بنفزة تتسبب في وفاة شخص والحاق اضرار بمنازل ومنشات عمومية ومزارع القوارص والبندق

الحقت حرائق متفرقة اندلعت بنفزة من ولاية باجة، منذ امس الاثنين، اضرارا بشرية ومادية، حيث توفي مدير مدرسة وهو الطاهر الفرحوتي، اختناقا بغازات حرائق بوشتاتة، بينما كان يحاول اخراج والده من منزله القريب من النيران.



وادت الحرائق الى الحاق اضرار بعدد من المساكن، والى اتلاف مركز الغابات، والحقت اضرارا هامة بمزارع القوارص بوشتاتة وباشجار البندق بالزوارع، اضافة الى مساحات من الاشجار والنباتات الغابية المختلفة.





...