حرائق بنفزة تتسبب في وفاة شخص والحاق اضرار بمنازل ومنشات عمومية ومزارع القوارص والبندق

الحقت حرائق متفرقة اندلعت بنفزة من ولاية باجة، منذ امس الاثنين، اضرارا بشرية ومادية، حيث توفي مدير مدرسة وهو الطاهر الفرحوتي، اختناقا بغازات حرائق بوشتاتة، بينما كان يحاول اخراج والده من منزله القريب من النيران.
وادت الحرائق الى الحاق اضرار بعدد من المساكن، والى اتلاف مركز الغابات، والحقت اضرارا هامة بمزارع القوارص بوشتاتة وباشجار البندق بالزوارع، اضافة الى مساحات من الاشجار والنباتات الغابية المختلفة.
وادت الحرائق الى الحاق اضرار بعدد من المساكن، والى اتلاف مركز الغابات، والحقت اضرارا هامة بمزارع القوارص بوشتاتة وباشجار البندق بالزوارع، اضافة الى مساحات من الاشجار والنباتات الغابية المختلفة.
وتتواصل، اليوم الثلاثاء، حرائق نفزة ووشتاتة، وقد شملت عددا هاما من المناطق على غرار الحرايشية والجوايلية والطويلة وزاقة والحمايدية والطارف والفراحتية، وفق ما افاد به مصدر من الحماية المدنية صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.
وقال معتمد نفزة مالك النصري ل"وات" انه لا يمكن حاليا حصر المساحات المتضررة من الحرائق اعتبارا الى انها ما زالت نشيطة، مشيدا بالحرفية التى اظهرها اعوان الغابات والحماية المدنية فى التعاطى مع هذه الحرائق المتزامنة وبجهود المواطنيين والمد التضامنى بالمنطقة.
ونفى مصدر مطلع من ادارة الغابات "وات" ان تكون حرائق ملولة بطبرقة قد امتدت الى نفزة، مبينا ان المسافة الفاصلة بين المنطقتين لا تقل على 25 كيلومترا.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 270445