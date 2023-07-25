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سوسة تحتضن الدورة 60 لاستعراض اوسو

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 13:28 قراءة: 1 د, 0 ث
      
بعد غياب دام خمس سنوات احتضنت مدينة سوسة عشية امس الاثنين الدورة 60 لكرنفال اوسو الذي دأبت على تنظيمه بكورنيش بوجعفر جمعية استعراض اوسو وذلك بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين.
وتضمن الكرنفال جملة من اللوحات الاستعراضية التي امنتها عديد الفرق النحاسية والتراثية والماجورات. كما شاركت عربات كرنفالية ومجسمات ودمى عملاقة في برنامج كرنفال اوسو الذي انطلق من اخر كورنيش بوجعفر وصولا الى رصيف الفنون المحاذي للميناء التجاري مرورا بشارع الحبيب بورقيبة .
وأضفت الفرق الموسيقية والمجموعات التنشيطية الراقصة أجواء احتفالية متميزة على هذا المهرجان الشعبي العريق الذي أضحى علامة مميزة في ذاكرة ولاية سوسة ورمزا للعراقة الأصالة.
وبحسب المؤرخين فان كرنفال "أوسو" كان يقام منذ العهد الفينيقي على شرف إلاه البحر "اغسطس" ورغم تعاقب الحضارات على مدينة سوسة الساحلية فقد بقي كرنفال "أوسو" البصمة التي تميز المدينة.
...


وتحكي الذاكرة الشعبية في سوسة إن "أوسو" هو كنية إلاه بحر سوسة "أغسطس" الذي يوجد هناك في هذه الفترة من كل عام لرعاية المصطافين الذين يؤمون بحر سوسة من أهاليها وضيوفها.

ويعتبر كرنفال اوسو من أقدم الكرنفالات بالمنطقة المتوسطية ويحتفل به أهالي سوسة وضيوفها كل صيف من كل عام ولكن تنظيمه شهد انقطاعت متكررة بعد سنة 2011 وذلك لاسباب امنية وتنظيمية حينا ومادية أحيانا.


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