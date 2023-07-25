كأس التحدي العالمي للكرة الطائرة "الدوحة 2023" - المنتخب التونسي يلاقي يوم الجمعة نظيره الشيلي

سيلاقي المنتخب التونسي للكرة الطائرة صباح يوم الجمعة المقبل ( التاسعة صباحا بتوقيت تونس ) بقاعة اسباير بالدوحة نظيره الشيلي في اطار ربع نهائي بطولة كأس التحدي العالمي للكرة الطائرة 2023 .



وتقام البطولة من 28 إلى 30 جويلية الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة ثمانية منتخبات وهي تونس وقطر و اكرانيا و تايلاندا و الشيلي والصين وتركيا و الدومينيك.





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وكان المنتخب الوطني سافر يوم الاربعاء الماضي الى قطر للمشاركة في دورة كاس التحدي . وضم الوفد الذي يقوده المدير الفني للجامعة بسام الفراتي اعضاء الاطار الفني بقيادة المدرب انطونيوجاكوب ومساعديه مهدي بن الشيخ و مهدي حميد المعد البدني و اسكندر الزنايدي المختص في الاحصاء و اخصائي العلاج الطبيعي يوسف التليلي وذلك الى جانب قائمة من 14 لاعبا اختارهم المدرب الايطالي انطونيو جاكوب وهم خالد بن سليمان و صدام الهميسي وعمر العقربي و سليم مباركي واحمد القاضي و الياس القارمصلي و محمد علي بن عثمان وحمزة نقة و مروان مرابط و ايمن بوقرة و اسامة بن رمضان و اشرف الشرقي و الطيب القربصلي و علي بنقي