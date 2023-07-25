"مسار 25 جويلية" يدعو رئيس الجمهورية  الى الاسراع في تطوير منظومة الاستثمارات و وجعل تونس وجهة استثمارية جذابة"

دعا الناطق الرسمي باسم "مسار 25 جويلية" مبروك بن محمود، رئيس الجمهورية الى "الاسراع بمزيد تطوير منظومة الاستثمارات والنهوض بها وجعل تونس وجهة استثمارية جذابة"

ويعد "مسار 25 جويلية " من احدى التنظيمات المساندة للاجراءات الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية في 25 جويلية سنة 2021 والمسار السياسي الذي تلاها ، كما انه خرج عن التنظيم السياسي "حراك 25 جويلية " الداعم ايضا لرئيس الدولة

وحث بن مبروك اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية نظمها تنظيمه السياسي بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية وبالذكرى الثانية "لاندلاع ثورة 25 جويلية "، رئيس الدولة ايضا الى ايجاد حلول جذرية لمختلف المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني حتى "تعبر تونس الى بر الامان وتعمل على مزيد تركيز مبادئ الجمهورية الجديدة"

كما دعا البرلمان الحالي الى مزيد العمل على وضع مشاريع قوانين لتسهيل فتح افاق التشغيل في صفوف الشباب على غرار تيسير الحصول على رخص مؤكدا في هذا الصدد ان مسار 25 جويلية لديه العديد من المقترحات والرؤى سيتوجه بها الى رئيس الجمهورية وهي تتنزل في مجملها لصالح كل التونسيين وفق قوله



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واعتبر محمود بن مبروك ان احتفال اليوم جاء لتجديد العهد مع الشعب التونسي وللتاكيد انه ومنذ اعلان 25 جويلية 2021، هناك عدة مطالب شعبية قد تم تحقيقها على ارض الواقع على غرار المحاسبة والتخلص من المنظومة السابقة ووضع دستور جديد ورؤية سياسية جديدة وتركيز مجلس نواب وخطة نيابية واضحة ومسار اقتصادي دقيق

واشار من جهة اخرى ان الاحتفال اليوم ليس فقط لتعداد كل ما تحقق منذ 25 جويلية 2021، وانما ايضا لتذكير ابناء الشعب التونسي بمختلف المصائب التي عرفها مع منظومة ما قبل 25 جويلية خاصة منها مختلف الاغتيالات السياسية والاغتيالات التي شهدتها المؤسسات الامنية والعسكرية