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رونالدو يخطط لشراء صحيفة هاجمته مرارا ؟؟

Publié le Mardi 25 Juillet 2023 - 14:26 قراءة: 0 د, 53 ث
      
كشفت صحيفة "إلباييس" الإسبانية, أن نجم نادي النصر السعودي والمنتخب البرتغالي, كريستيانو رونالدو, يعتزم دخول مجال
استثماري من خلال تقدمه بعرض للاستحواذ على مجموعة "كوفينا" الإعلامية, التي تدير عددا من الصحف والمجلات في البرتغال.

ويتضمن عرض رونالدو الاستحواذ على صحيفة "كوريو دا مانيا", والتي رفض النجم البرتغالي التحدث إليها في أكثر من مناسبة, ورفع ضدها قضايا بالمحاكم لنشرها شائعات عنه خلال السنوات القليلة الماضية.
...

ورجحت الصحيفة الإسبانية أن يستحوذ رونالدو على المجموعة الإعلامية رغم وجود عروض أخرى منافسة أيضا.
وسبق لرونالدو أن ألقى في إحدى المناسبات بال"ميكرفون" الخاص بمراسل صحيفة "كوريو دا مانيا" في بحيرة بعدما وجه إليه سؤالا عن بطولة أوروبا في فرنسا 2016, بعد أن كانت ذات الصحيفة قد نشرت تقريرا بخصوص قيام رونالدو بتجديد منزله الفاخر في لشبونة دون موافقة مجلس المدينة بالإضافة الى نشر مقابلة مع مربية سابقة لابن رونالدو الأكبر بعد طردها, ومقالات أخرى تطرقت لعدة تجاوزات قام بها رونالدو على حد تقدرير الصحيفة.

ورفض رونالدو التعامل مع أي من المؤسسات التابعة لمجموعة "كوفينا", والتي قدمت بدورها شكوى قضائية ضده, بأنه تسبب في خسائر مالية لها تقدر بـ75 مليون يورو.


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