فتح باب المشاركة في الدورة الخامسة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة "بعيونهن"

فتحت الجامعة التونسية لنوادي السينما باب المشاركة في مختلف أقسام البرمجة الرسمية للدورة الخامسة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة "بعيونهن" المزمع عقده من 23 إلى 27 سبتمبر2023 . وتمّ تحديد يوم 5 أوت القادم 2023 آخر أجل لإرسال ملفات المشاركة.

واشترط المنظمون ألا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة وأن يكون إنتاجه بعد 31 ديسمبر 2021 وأن يكون الفيلم من إخراج امرأة.. كما يجب أن تحتوي الأفلام على ترجمة بالفرنسية أو الانقليزية. ويتم تسجيل الأفلام حصرا عبر الموقع https://filmfreeway.com/Bi3ouyounihin

ويضم المهرجان قسميْن هما: المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، والاختيار الرسمي خارج المسابقة للأفلام القصيرة والمتوسطة والطويلة.

كما أعلنت الجامعة التونسية لنوادي السينما عن تنظيم إقامة فنية في المركز الثقافي الدولي بالحمامات لتطوير مشاريع أفلام قصيرة لفائدة السينمائيات من المنطقة العربية. وتمّ تحديد يوم 5 أوت آخر أجل للمشاركة.



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ويُشترط أن تكون المترشحة من إحدى دول المنطقة العربية، مع إرسال مشروع لفيلم روائي أو تسجيلي قصير (ملخص المشروع وأي معلومات عنه في حدود الصفحتين)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية للمشاركة. وترسل مطالب المشاركة على

العنوان الالكتروني التالي :

regardsdefemmes.hammamet@gmail.com



وجدير بالذكر أن "بعيونهن" هو أول مهرجان موجه للسينمائيات تأسس في أكتوبر 2017 . وهو مهرجان يقترح برمجة دولية لأفلام تخرجها النساء. ويمنح المهرجان جائزتين هما: الجائزة الكبرى لأفضل فيلم قصير وجائزة أفضل فيلم يعطي نظرة غير نمطية عن المرأة.

